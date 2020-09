Estudos: Dicas para quem se distrai com barulho

Você se distrai com o barulho? Se sim, saiba que, assim como você, alguns estudantes lutam para prestar atenção nas aulas e em demais atividades de estudo porque pequenos ruídos de fundo interferem em sua concentração.

O ruído de fundo não afeta todos os alunos da mesma maneira. Existem alguns fatores que podem determinar se a distração devido ao ruído é um problema para você. Acompanhe o decorrer do artigo para entender melhor.

Distração de ruído e estilos de aprendizagem

Três dos estilos de aprendizagem mais comumente reconhecidos são aprendizagem visual, tátil e auditiva.

É importante descobrir seu próprio estilo de aprendizagem proeminente para determinar como estudar de maneira mais eficaz, mas também é importante conhecer seu estilo de aprendizagem para reconhecer problemas potenciais.

Estudos têm mostrado que os alunos auditivos ficam mais distraídos com o ruído de fundo. Entretanto, como você saberá se é um aprendiz auditivo? Bom, estudantes auditivos frequentemente:

Falam consigo mesmos enquanto leem ou então estudam

Movem seus lábios enquanto leem

Falam melhor do que escrevem

Soletram melhor em voz alta

Têm dificuldade em visualizar as coisas

Não conseguem acompanhar vídeo-aulas quando a TV está ligada

Se você acha que esses traços descrevem sua personalidade, pode ser necessário prestar atenção especial aos seus hábitos de estudo.

Distração de ruído e tipo de personalidade

A introversão e extroversão não têm nada a ver com habilidade ou inteligência. Esses dois tipos de personalidade podem indicar a maneira como diferentes pessoas funcionam.

Alguns estudantes tendem a falar menos do que outros, característica comum de estudantes introvertidos. De acordo com estudos, a distração com o barulho pode ser mais prejudicial para estes do que os extrovertidos quando se trata da qualidade para estudar. Geralmente apresentam mais dificuldade em entender o que estão lendo em um ambiente barulhento.

Introvertidos normalmente:

Gostam de trabalhar de forma independente

Confiam em suas próprias opiniões

Pensam profundamente sobre as coisas

Refletem e analisam mais antes de agir

Concentram-se em uma coisa por muito tempo

Gostam de ler

Gostam de estudar no silêncio

Se essas características lhe parecem familiares, deve precisar ajustar seus hábitos de estudo para reduzir o potencial de distração sonora.

Como evitar a distração por barulho

Às vezes não percebemos quanto ruído de fundo pode afetar nosso desempenho. Se você suspeitar que os sons prejudicam sua aprendizagem para qualquer meta, tente aplicar as seguintes ações:

Desligue o mp3 e outras músicas quando estiver estudando. Você pode adorar CONFIRA, mas se os ruídos te atrapalham, ela não vai ajudar enquanto lê. Fique longe da TV ao estudar. Os programas televisivos podem enganar seu cérebro quando você nem mesmo percebe! Se sua família assiste TV em uma parte da casa durante a hora de estudar, tente ir para a outro canto. Compre tampões de ouvido: tampões de ouvido pequenos e de espuma expansível estão disponíveis em grandes lojas de varejo e lojas de automóveis. Eles são ótimos para bloquear o ruído. Considere investir em alguns fones de ouvido com bloqueio de ruído. Esta é uma solução mais cara, mas pode fazer uma grande diferença no desempenho do seu dever de casa se você tiver um problema sério com distração de ruído.

E então, o quanto que o barulho te prejudica nos estudos? Preste atenção nos fatores elencados para melhorar sua produtividade!

Leia também – Concurseiro: A falta de foco pode estar te prejudicando