Êta Mundo Bom! – Capítulo de Quarta-Feira (02/09): Mafalda fica triste por causa de Romeu

A Globo exibe nesta quarta-feira, 02/09, mais um capítulo da novela Êta Mundo Bom!, no Vale a Pena Ver de Novo. Confira o resumo:

Ernesto manda Cara de Cão vigiar Filomena. Ilde insulta Clarice e Paulina antes de ir embora do dancing. Diana e Severo acordam abraçados novamente.

Pancrácio comenta com Candinho a falta que sente de seus personagens. Filomena pede a Clarice para cuidar de seu filho no dia de seu casamento. Cara de Cão leva Ernesto e Sandra para conhecerem onde será o cativeiro do sequestro.

Mafalda sente-se triste com Romeu. Araújo pede seu emprego de volta para Anastácia. Pancrácio volta a dar aula para Gerusa. Filomena leva o convite de seu casamento para Paulina. Sandra avisa a Ernesto que já sabe quando irão sequestrar o filho de Candinho.

Onde: Na Globo

Quando: De segunda a sexta, em Vale a Pena Ver de Novo

Horário: 16h45