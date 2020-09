Êta Mundo Bom! – Capítulo de Quinta-Feira (03/09): Sandra sequestra Filomena

A Globo exibe nesta quinta-feira, 03/09, mais um capítulo da novela Êta Mundo Bom!, no Vale a Pena Ver de Novo. Confira o resumo:

Filomena se preocupa com o filho. Celso decide ir à pensão atrás de notícias de Filomena. Clarice consegue fugir e avisa sobre o sequestro. Filomena se desespera ao ver Sandra e Ernesto no cativeiro. O delegado e o detetive Jack chegam ao palacete de Anastácia. Severo e Diana se declaram um para o outro.

Ilde encomenda vestidos novos com Emma. Clarice conta ao delegado que acredita que Paulina acobertou Ernesto e Sandra. Inácio informa que o leilão da fazenda foi marcado. Sandra liga para Anastácia. Sandra informa a Anastácia o valor do resgate. Filomena pensa em Candinho.

Pirulito ensina Cláudio a jogar futebol. Candinho pede a Pancrácio para se disfarçar e tentar encontrar pistas do sequestro de Filomena. Severo avisa a Maria que irá se casar com Diana. Pirulito vê Cara de Cão em um bar. Josias e Paulina se casam. Mafalda troca olhares com Zé dos Porcos. Sarita tenta se aproximar de Romeu. Gerusa volta para o hospital. Sandra pensa em manter o filho de Candinho como refém depois que receber o resgate.

Onde: Na Globo

Quando: De segunda a sexta, em Vale a Pena Ver de Novo

Horário: 16h45