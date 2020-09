Êta Mundo Bom! – Capítulo de Sexta-Feira (04/09): Debilitada, Gerusa recebe visita de Osório

A Globo exibe nesta sexta-feira, 04/09, mais um capítulo da novela Êta Mundo Bom!, no Vale a Pena Ver de Novo. Confira o resumo:

Sandra e Ernesto discutem sobre ficar ou não com o filho de Candinho. Toda a família se reúne na mansão de Anastácia esperando por notícias. Sandra liga e fala com Celso, que aconselha que ela desista. Ela pergunta se eles têm o dinheiro.

Ernesto dá as instruções sobre o pagamento do resgate. Ema fala para Ilde que o cheque que ela deu é sem fundos. Ela se recusa a entregar os vestidos. Braz diz a Ilde que transferiu todo o dinheiro para o Rio de Janeiro e que agora tudo é dele. Também diz que nunca a amou e que vai embora para o Rio de Janeiro.

Ilde procura Clarice, que a aceita novamente no dancing. Anastácia vai com Pancrácio e Celso ao banco para buscar o dinheiro do resgate. Eponina flagra Zé dos Porcos fazendo as malas. Ele diz que ia embora em segredo. Manuela conhece Ezequiel. Na fazenda, Romeu mostra o terno que usará no casamento. Cunegundes diz a Quinzinho que está triste porque a família ficará desamparada.

Lauro diz a Ema que não poderá pedi-la em casamento. Tobias e Lauro vão para casa juntos. Ema conhece outro homem que está na confeitaria. Debilitada, Gerusa recebe a visita de Osório. Severo compra a loja e diz que vai se casar com Diana. Diana e Severo visitam o dancing e anunciam o casamento. Ilde aceita sair com um cliente que promete que lhe ajudará a pagar o aluguel.

Vermelho se declara para Clarice e eles se beijam. Celso e Candinho vão levar o resgate para Ernesto. Candinho entrega o dinheiro. Cara de Cão pega as malas com o dinheiro. Candinho exige que Filomena e o bebê sejam libertados, mas Ernesto entrega um mapa para eles. Ernesto empurra Celso em cima de Candinho e foge com Cara de Cão. A polícia chega e constata que Ernesto e Cara de Cão fugiram. Pirulito diz que sabe como encontrar Filomena e o bebê.

Onde: Na Globo

Quando: De segunda a sexta, em Vale a Pena Ver de Novo

Horário: 16h45