Êta Mundo Bom! chega ao fim como maior sucesso do Vale a Pena em 14 anos · .

No ar desde maio no Vale a Pena Ver de Novo, Êta Mundo Bom! despontou como o maior fenômeno da década na faixa de reprises vespertinas da Globo e chegou ao fim confirmando o desempenho histórico. A trama, que acabou na última sexta-feira (11), registrou 21,6 pontos de média geral e foi a mais vista no horário em 14 anos na Grande São Paulo.

O último folhetim com um número melhor no Vale a Pena Ver de Novo foi A Viagem, com 22 pontos em julho de 2006. Desde então, foram reprisadas 28 novelas no horário, mas nenhuma delas fechou tão bem assim. Avenida Brasil, que antecedeu Êta Mundo Bom!, finalizou com 18,7 de média.

Na sexta (11), o último capítulo da novela de Walcyr Carrasco anotou 25,4 pontos. Foi o melhor desfecho do Vale a Pena Ver de Novo desde março de 2010, quando Alma Gêmea havia registrado 30 pontos. O capítulo mais visto durante as 20 semanas de exibição foi o penúltimo, com 27,5 pontos.

Êta Mundo Bom! foi tão bem que chegou a atrair quase metade da audiência dos televisores ligados na Grande São Paulo e alterou o hábito dos telespectadores, sendo mais vista do que Malhação e a novela das seis, que vão ao ar em horários com mais TVs sintonizadas.

Confira abaixo as audiências de Globo, Record e SBT no dia 11 na Grande São Paulo:

Média do dia (7h/0h): 16,5 Bom Dia São Paulo 7,7

Bom Dia Brasil 8,3

Encontro com Fátima Bernardes 6,2

SP1 10,3

Globo Esporte 10,3

Jornal Hoje 10,6

Sessão da Tarde: Viagem ao Centro da Terra – O Filme 12,8

Laços de Família 20,7

Êta Mundo Bom! (último capítulo) 25,4

Malhação 19,7

Flor do Caribe 19,3

SP2 25,1

Totalmente Demais 30,5

Jornal Nacional 29,5

Fina Estampa 34,3

Globo Repórter 22,7

S.W.A.T. 14,6

Jornal da Globo 9,5

Conversa com Bial 6,3

Agentes da Shield 5,3

Corujão 1: A Névoa 4,3

Corujão 2: Antes Que Eu Me Esqueça 3,6





Média do dia (7h/0h): 5,5 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h45) 2,2

Balanço Geral Manhã (rede) 1,6

Balanço Geral Manhã (local) 3,9

Fala Brasil 3,6

Hoje em Dia 4,0

JR 24H (manhã) 3,7

Balanço Geral SP 7,1

Escrava Mãe 5,2

Os Mutantes – Caminhos do Coração 3,6

JR 24H (Tarde 1) 3,2

Cidade Alerta 5,8

JR 24H (Tarde 2) 4,5

Jornal da Record 6,7

Apocalipse 5,8

Jesus 5,2

A Fazenda 12 10,9

Top Chef 6,3

JR 24H (madrugada) 3,1

Fala Que Eu Te Escuto 0,9

Igreja Universal do Reino de Deus 0,5







Média do dia (7h/0h): 5,3 Primeiro Impacto 4,0

Bom Dia & Cia 5,7

Triturando 4,2

Casos de Família 3,9

O Que a Vida me Roubou 5,1

Quando me Apaixono 6,2

SBT Brasil 5,4

Roda a Roda 7,6

Cupom Premiado Baú 8,2

Chiquititas 7,0

Cúmplices de um Resgate 5,5

Programa do Ratinho 5,0

Tela de Sucessos: Babá Fora de Controle: Missão Brasil 5,1

The Noite 3,9

Operação Mesquita 3,2

Roda a Roda (reapresentação) 2,3

Triturando (reapresentação) 2,3

Alarma TV 2,4

Crimes Graves 2,3







Fonte: Emissoras

Cada ponto equivale a 74.987 domicílios na Grande SP

