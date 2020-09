Êta Mundo Bom! é sintonizada por metade dos televisores ligados na Grande SP · .

Exibido das 17h07 até 17h56 de quinta-feira (10), o penúltimo capítulo de Êta Mundo Bom! marcou 27,5 pontos, novo recorde da novela na Grande São Paulo. Além disso, a trama do Vale a Pena Ver de Novo teve um share de 48,1%. Ou seja, praticamente metade de todos televisores ligados no horário estavam sintonizados na reprise do folhetim de Walcyr Carrasco na Globo.

Êta Mundo Bom! foi o segundo maior share do dia, atrás apenas de Fina Estampa, que atraiu 50,3% da audiência. O folhetim da tarde conseguiu superar os índices de dois campeões de audiência: Totalmente Demais (47,3%) e Jornal Nacional (43,9%).

O recorde do Vale a Pena Ver de Novo ainda impulsionou Malhação, que é exibida logo na sequência. A novela teen marcou 22,1 pontos, melhor ibope da reprise, que está no ar há 23 semanas.

Veja abaixo as audiências de quinta-feira, 10 de setembro:

Média do dia (7h/0h): 17,2 Bom Dia São Paulo 8,1

Bom Dia Brasil 7,6

Encontro com Fátima Bernardes 6,0

SP1 10,3

Globo Esporte 10,8

Jornal Hoje 11,8

Sessão da Tarde: Paixão de Aluguel 13,0

Laços de Família 21,2

Êta Mundo Bom! 27,5

Malhação 22,1

Flor do Caribe 21,7

SP2 26,2

Totalmente Demais 32,4

Jornal Nacional 31,0

Fina Estampa 35,6

Hebe 19,8

The Good Doctor 12,4

Jornal da Globo 8,8

Conversa Com Bial 6,1

Agentes da Shield 5,4

Corujão: Absolutamente Impossível 4,0

Hora 1 4,1





Média do dia (7h/0h): 6,1 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h45) 2,5

Balanço Geral Manhã (rede) 2,0

Balanço Geral Manhã (local) 3,8

Fala Brasil 4,2

Hoje em Dia 3,9

JR 24H (Manhã) 3,5

Balanço Geral 7,5

Escrava Mãe 5,2

Os Mutantes – Caminhos do Coração 3,6

JR 24H (Tarde 1) 2,8

Cidade Alerta 6,2

JR 24H (Tarde 2) 4,1

Jornal da Record 6,8

Apocalipse 6,2

Jesus 6,0

A Fazenda 12 12,1

Mr. Robot – Sociedade Hacker 4,7

JR 24H (Madrugada) 2,6

Fala Que Eu Te Escuto 1,2

Entrelinhas 0,7

Escola do Amor 0,6

Igreja Universal do Reino de Deus 0,5

Escola do Amor 0,4

Igreja Universal do Reino de Deus 0,4







Média do dia (7h/0h): 5,3 Primeiro Impacto 4,1

Bom Dia & Cia 5,0

Triturando 3,7

Casos de Família 4,2

O Que a Vida Me Roubou 5,5

Quando me Apaixono 6,9

SBT Brasil 5,5

Roda a Roda 8,2

Cupom Premiado Baú 8,6

Chiquititas 8,0

Cúmplices de um Resgate 6,4

Programa do Ratinho 5,5

A Praça É Nossa 6,9

The Noite 4,8

Operação Mesquita 3,6

Triturando (reapresentação) 2,9

Alarma TV 2,5

Primeiro Impacto 2,6







Fonte: Emissoras

Cada ponto equivale a 74.987 domicílios na Grande SP

© 2020 . | Proibida a reprodução