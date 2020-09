Eu quero vender! O mundo é virtual e isso pode ajudar – Parte 2

Dividimos a série “Eu quero vender!” em 3 partes. Nesta segunda parte falaremos sobre seu crescimento, forma de lidar com feedback do cliente e inovação.

Na primeira parte desse artigo falamos sobre o relacionamento estratégico com seu cliente, objetivos e foco.

Agora vamos falar sobre a realidade do mundo virtual e as críticas. Como você lida com o que não gosta de saber?

Mundo virtual

O mundo é virtual, e isso não vai retroceder!

Invista no seu negócio de forma digital.

Faça marketing digital, esteja presente na internet. A internet é maior meio de se chegar ao consumidor.

Crescimento

Para que seu negocio cresça, não precisa esperar ter muito dinheiro para abrir várias filiais.

Esse pode ser um plano a longo prazo, mas e a curto prazo?

Pense que crescer pode ser aos poucos. Se tem uma loja física, e agora vende também numa plataforma virtual, você cresceu!

Seu negócio expandiu,tem dois canais de venda e um alcance enorme!

Lembra do marketing digital? Esse é um bom momento para atuar nisso!

Você Pode Gostar Também:

Criticas não são ofensas!

Quando o cliente critica seu negócio, ele não está te ofendendo!

Entenda que ele não conhece você, ele está insatisfeito com o produto, o serviço ou a forma como ele foi tratado.

Esse retorno do seu cliente é um presente que ele te dá, não descarte!

Cada feedback negativo é realmente uma oportunidade para que melhore e alinhe seus objetivos com o que está sendo executado.

Inovação

Estamos todos cientes das mudanças rápidas do comércio e perfil do consumidor, por isso não resista a inovar.

Inove a comunicação com o cliente

A linguagem

O produto

O serviço

Adaptar-se às mudanças é fundamental durante o crescimento, isso é ser resiliente.

Na próxima parte desta série, falaremos sobre planejamento.