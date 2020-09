Eu tenho um plano – O amanhã não me pertence – Parte 2

A série “Eu tenho um plano!” tem por objetivo pormenorizar o plano de negócios, detalhando suas necessidades e o motivo de cada etapa.

As explanações estão em série, uma vez que objetivam que as etapas do processo fiquem clarificadas. Importante considerar que para cada empresa há particularidades que exigem adaptações. Dividimos a série “Eu tenho um plano!” em sete partes. Nesta segunda parte falaremos sobre atuar com prevenção.

Situações futuras

O plano de negócios é uma orientação sobre várias vertentes, pois ele funciona tanto para situações futuras, quanto para situações do momento.

Através dessa ferramenta é possível identificar oportunidades e não as perder. Entretanto, é possível também identificar as ameaças e tomar ações viáveis e cabíveis.

Através desta ferramenta de planejamento, é possível ter uma prévia da lógica do mercado. No entanto, dentro de um planejamento de negócios é cabível atuar com imprevistos.

A previsão do imprevisível, isso é possível?

Sabemos que não é possível atuar com imprevistos, uma vez que obviamente, não estavam contemplados no planejamento.

Uma situação como essa pandemia, por exemplo, é um fator externo não controlável, como são todos os fatores externos.

Quando falamos sobre atuar com imprevisibilidades estamos falando sobre trabalhar com a realidade, uma vez que sabemos que a realidade é imprevisível.

Exatamente por esse conhecimento é que alguns cuidados devem ser tomados.