Eu valorizo a minha marca! – Mas só você não basta

O que analisar para agregar valor?

Ao agregar valor a um produto está passando ao seu cliente essa base que dá vida à sua empresa, por isso um produto nunca é só um produto. Sempre será o resultado do empenho da sua empresa, vinculado a seus valores.

Como falamos na postagem anterior –

A importância de uma estratégia de marketing –

O seu foco em vendas precisa ser direcionado ao objetivo do seu negócio, não deve agir de acordo com a sua necessidade do momento.

Essa atitude é contraproducente e não gera valor para o seu negócio.

Para gerar valor levante alguns questionamentos, como os que sugerimos:

O que esse produto trará de benefícios ao seu cliente?

Ele está comprando uma noite tranquila, não um colchão.

Está adquirindo um momento com a família, não um alimento.

Esses são valores que ultrapassam o produto, e por isso as marcas viram líderes de mercado.

O marketing estratégico apresenta soluções relevantes para situações de rotina, outrora para situações sazonais, o ponto focal é vender uma solução. Em torno disso gira a ética, a solução deve ser verdadeira.

Empreenda com propósito

Quando falamos em propósito para um empreendimento, estamos falando sobre atender o cliente no sentido de necessidade, não apenas de comunicação.

Exatamente por isso é necessário construir um propósito ético para ser o guia do seu planejamento estratégico.