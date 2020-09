Everaldo Marques estreia na Globo em corrida de Fórmula 1 histórica · .

O próximo domingo (13) será especial para Everaldo Marques. Ele foi escalado pela Globo para narrar o Grande Prêmio da Toscana, na Itália. Será sua primeira corrida de Fórmula 1 na emissora e logo em uma prova histórica, a milésima da Ferrari na categoria e a primeira realizada no circuito de Mugello. O narrador vai substituir Cleber Machado, que comandou todas as oito provas do campeonato nesta temporada.

Everaldo fez o anúncio em suas redes sociais nesta quinta-feira (10). “Domingo, a #F1naGlobo acelera em uma pista inédita para provas do Mundial. Mugello recebe o GP da Toscana, a milésima corrida da Ferrari na F1. Um momento especial e histórico. Estaremos juntos nessa a partir das 10 da manhã”, escreveu no Twitter.

No domingo (13), o locutor estará na transmissão ao lado de Luciano Burti e Felipe Giaffone, que farão os comentários. Mariana Becker será responsável pelas reportagens. Será a nona prova na temporada de 2020. A largada está prevista para as 10h10.

O ex-ESPN tem experiência na Fórmula 1. Entre 2002 e 2004, ele viajou pelo mundo para cobrir, como repórter de rádio, as temporadas da categoria.

“A Fórmula 1 era uma grande paixão na infância, e por coincidência também esteve presente no início da minha carreira profissional. Se eu pegasse a máquina do tempo e contasse para o Everaldo dos anos 1980 que ele teria a chance de narrar uma corrida, ele com certeza abriria um sorrisão “, celebrou o jornalista.

Contratado pelo Grupo Globo em fevereiro deste ano, Everaldo narrou nos canais SporTV apenas sessões classificatórias da principal categoria do automobilismo mundial até aqui. Na transmissão ao lado de Luciano Burti, ele estreou nos treinos para o Grande Prêmio da Espanha, nos dias 14 e 15 de agosto. Na ocasião, foi elogiado pela web e pelas páginas especializadas em Fórmula 1.

Fato é que Cleber Machado vinha recebendo duras críticas nas redes sociais. O narrador foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter por sua performance à frente do Grande Prêmio da Espanha, no dia 16 de agosto. Os internautas apontaram erros na narração e pediram que a emissora escolhesse Everaldo. Agora, foram atendidos.

