Everton Cebolinha dá show, Benfica passeia e goleia Famalicão na reestreia de Jorge Jesus no Português

Nesta sexta-feira, o brasileiro foi o grande destaque do passeio do Benfica para cima do Famalicão. O ex-jogador do Grêmio fez um gol e deu uma assistência na goleada por 5 a 1 dos Encarnados na primeira rodada da edição 2020/2021 da Liga NOS.

Extremamente superior desde o início na partida que marcou a reestreia de Jorge Jesus no Português – o técnico já havia reestreado oficialmente sendo eliminado da Champions League pelo PAOK -, o Benfica não teve dificuldades para abrir o placar aos 19 minutos.

Recém-chegado do Freiburg, Luca Waldschmidt também fez sua estreia no campeonato nacional com a camisa dos Encarnados e não demorou para impressionar. O meia alemão recebeu bom passe, saiu cara a cara com Zlobin e mostrou muita categoria para dar um toquinho de cobertura por cima do goleiro, marcando seu primeiro gol oficial pelo clube e abrindo o placar.

Não deu nem tempo de terminar de comemorar o primeiro gol e o Benfica já estava balançando as redes de novo. Dois minutos depois, Everton Cebolinha fez uma de suas jogadas características e, da entrada da área, mostrou muita categoria para bater de primeira no cantinho de Zlobin e deixar sua marca pela primeira vez com a camisa da equipe portuguesa.

Ainda no primeiro tempo, o Benfica ampliou novamente. Rafa sofreu falta na entrada da área e, aos 42 minutos, o lateral-esquerdo Grimaldo se preparou para a cobrança. Com muita categoria, o espanhol colocou a bola no ângulo, quase como se estivesse colocando com as mãos, e balançou as redes do Famalicão, deixando o placar em 3 a 0 antes do intervalo.

Na volta do intervalo, o domínio absoluto do Benfica seguiu, apesar do ritmo ter diminuído um pouco, naturalmente. Aos 7 minutos, Everton Cebolinha recebeu pela direita, invadiu a área, escorregou e mostrou muita velocidade para se recuperar no lance, levantar, manter a posse de bola e servir Rafa. O português recebeu na entrada da área, ajeitou e bateu sem chance para Zlobin, fazendo o 4º do Benfica.

Minutos depois, veio o 5º. Darwin Núñez fez boa jogada e cruzou para a área. Waldschmidt se esticou todo e tocou para o fundo da rede para deixar o placar em 5 a 0.

Na única escapada que teve até os acréscimos, o Famalicão conseguiu seu gol honra. Após boa troca de passes, Guga recebeu cruzamento rasteiro da direita e apareceu livre na marca do pênalti para apenas tocar para o gol e diminuir o placar.

No último minuto, o Famalicão chegou pela segunda vez e carimbou a trave de Odisseas, mas foi só e o Benfica estreou no Português com uma goleada por 5 a 1.

Cebolinha comemora seu 1º gol com a camisa do Benfica, diante do Famalicão

Famalicão 1 x 5 Benfica

GOLS: Luca Waldschmidt (19′, 66′) Everton (21′) Alejandro Grimaldo (42′) Rafa (52′) (BEN); Guga (67′) (FAM)

FAMALICÃO: Zlobin, Jordão, Riccieli, Babic e Verdonk; Lameiras, Guga, Assunção e Jorge Moreira; Valenzuela e Martínez; Técnico: João Pedro Sousa

BENFICA: Vlachodimos, André Almeida, Ruben Dias, Vertonghen e Grimaldo; Gabriel, Taarabt, Rafa, Luca Waldschmidt e Everton Cebolinha; Darwin Núñez; Técnico: Jorge Jesus

