Ex-A Fazenda, Thayse Teixeira se casa após dois anos de relacionamento

Thayse Teixeira e Eduardo Veloso, seu noivo, se casaram no civil nesta quarta-feira (02), em um cartório de Fortaleza. Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, os pombinhos já tinham trocado alianças no religioso em junho deste ano.

Entre idas e vindas, a ex-Fazenda e Eduardo, que estão juntos há dois anos, fizeram a cerimônia religiosa em uma igreja evangélica de João Pessoa, na Paraíba.

Nesta terça-feira (01), a ex-peoa compartilhou fotos ao lado do amado. Na praia, em um arco montado com flores, os pombinhos posaram em clima de romance e com roupas brancas.

“A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Acreditar em DEUS ,ter fé e nunca desistir. 01/09/2020“, legendou Thayse.

Em outra foto, em que os dois aparecem se olhando, a loira escreveu: “O amor é duro como a morte e forte como a sepultura”.

Nos comentários, os seguidores reagiram. “Lindos demais“, disse uma fã. “Que lindos, toda felicidade do mundo pra vocês”, afirmou outra. “Viva o amor“, celebrou uma terceira.