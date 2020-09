Ex-BBB Ana Carolina é assaltada, atropela os bandidos e divulga vídeo

Conhecida pela sua participação no Big Brother de 2009, a ex-BBB Ana Carolina Madeira deu um susto nos fãs ao revelar que sofreu uma tentativa de em São Paulo, ao lado de sua amiga, Thaís Alencar, dentro do carro.

Recém-mudada de Florianópolis para São Paulo, Ana revelou que partiu para cima dos três bandidos com o carro, pois é do tipo que reage a qualquer assalto. Para completar, ela disse que só sairia morta de dentro do automóvel.

“Tentaram nos assaltar… Vieram três meninos, um em cada canto, estava parado o trânsito. Eu peguei e comecei a sacudir esse carro como se nada… Podem vir me matar, mas o carro só vai parar de se mexer a hora que eu estiver morta”, disparou.

“Eu não vi arma nenhuma. Só ouvi: ‘abaixa o vidro!’ Estava um em cada canto. Não tinha nem como acelerar. Comecei a sacudir esse carro, a jogar para cima dos meninos. Falei com a Thaís: ‘Thaís, comigo é assim, querem tentar me assaltar’”, disse.

“Vou falar mais uma coisa: Se tem alguém aí que é assaltante, ladrão, não sei das quantas, não sou uma boa vítima, porque sou uma pessoa que vai reagir e se puder eu mato o fdp. A sorte é que eu não posso andar armada”, declarou.

“Mas o dia que eu puder andar armada, eu vou andar armada. E quem tentar me assaltar vai morrer, porque eu não tenho essa paciência. Eu joguei o carro para cima deles. Espero que alguém tenha se machucado sério”, desejou.

“Era uma rua estreita, que tinham três carros na frente que estavam entrando para um cruzamento, um caminhão parado. Eu falei para a Thaís: ‘Thaís, se vier alguém tentar assaltar a gente, abaixa, filha!”, desabafou.

“Porque eu só saio desse carro morta. Abaixa, se a gente levar tiro…’ Eu vou resistir até o final. Eu sei que todo mundo vai achar: ‘não pode, entrega tudo o que você tem’. Não vou entregar nada que eu tenho!”, prosseguiu.

“Tudo o que eu tenho é conquistado com muito suor. E o que eu não comprei, eu ganhei de pessoas que eu tenho um grande sentimento. Então eu não vou dar nada que é meu, nada”, disse ainda.

Ao chegar em casa, ela tranquilizou os amigos: “Gente, eu estou viva! É isso que importa… Nesses casos, eu fico cega e vou para cima dos bandidos e foi o que eu fiz! Graças a Deus, tenho mais sorte que juízo e eu e a Thaís estamos bem”.

“Fiquei supernervosa depois do susto e estou ainda com taquicardia… Mas isso passa com uma boa dose de rivotril. Beijos! Aqueles três f… não esperavam que eu fosse tão louca… Eu só sairia daquele carro morta”, finalizou.

Confira: