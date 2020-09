Ex-BBB Daniel dá beijão em Matheus Mazzafera e fica nu em gravação

O ex-BBB Daniel Lenhardt e Matheus Mazzafera deram um beijão nesta quinta-feira (3). Os vídeos do momentos, inclusive, estão rodando nas redes sociais. Tudo aconteceu durante um encontro do youtuber com o loiro, Flayslane e Guilherme Napolitano, que deu um selinho no ex-Vídeo Show.

“Já estão soltando o vídeo, tu viu?? Foi uma brincadeira, gente, tá?”, disparou o ex-BBB, após repercutir o vídeo publicado no seu Instagram. “Meu sorriso pra cena“, brincou o apresentador. “Mas o Gui foi como amiguinho…. ja o Dani”, completou Mazzafera, deixando um suspense no ar.

Guilherme também mostrou momentos do quarteto juntos, com direito até a foto do Daniel nu, apenas cobrindo as partes íntimas com uma almofada. “Muita risada.. fogo no parquinho .. e nada que o Brasil já não tenha visto”, legendou o modelo.

“Foi uma brincadeira, gente. Já vi que está saindo em um monte de lugar”, garantiu Daniel. “Bom saber que sou uma brincadeira”, provocou Matheus, em tom divertido.

A situação aconteceu para novos vídeos que devem ser divulgados ainda nesta semana por Matheus Mazzafera. Cabe lembrar que, dentro da casa do BBB 20, Daniel teve um romance com Marcela Mc Gowan.