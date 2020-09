Ex-BBB Daniel Lenhardt dá prejuízo ao tentar fazer pegadinha

Daniel Lenhardt participou do BBB 2020 e teve uma passagem para lá de polêmica, por conta de suas atitudes e constantes deslizes que causam punições, e consequentemente irritação nos companheiros de confinamento. Aqui do lado de fora, a situação não mudou tanto assim.

Como dito anteriormente, Daniel está curtindo a companhia de Flayslane e Guilherme Napolitano, que estiveram com ele no reality show da Globo. Esse último estava dormindo e o ex-BBB loiro resolveu fazer uma pegadinha, o acordando de uma maneira nada tradicional.

O gaúcho posicionou um liquidificador frente ao sofá em que Guilherme estava dormindo e planejou ligá-lo, para acordar o amigo com o susto. Ele até cumpriu a promessa, mas não se deu fala que o liquidificador estava desmontado e assim fez o eletrodoméstico se desmanchar todo, com as peças se espalhando.

“Quando a trollada não dá certo”, escreveu Daniel Lenhardt na legenda da publicação que compartilhou no Tik Tok. O vídeo teve quase 50 mil curtidas e 500 comentários, muitos desses tirando sarro do ex-BBB atrapalhado.

“E ele segue perdendo estalecas”, brincou uma internauta, lembrando da moeda fictícia do Big Brother Brasil, que era utilizada para as compras da semana. “Gentêh, foi sem querer”, disparou outra pessoa, imitando o bordão de Daniel. “Se desse certo, não era o Daniel”, disse mais outra pessoa.

Confira: