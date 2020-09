Ex-BBB Gabi Martins critica internet após ser detonada por polêmicas

A ex-BBB Gabi Martins vem sofrendo com inúmeros ataques nas redes sociais. Em seu perfil no Twitter, a loira fez um breve desabafo e revelou que tudo o que aconteceu recentemente causou sérios problemas psicológicos em sua vida.

“Confesso que com a pandemia, com alguns acontecimentos, minha ansiedade aumentou muito. Cuidem de vocês. Às vezes a internet é tóxica“, escreveu.

Cabe lembrar que, ao que tudo indica, a amizade entre Rafa Kalimann e Gabi está estremecida. Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, as ex-BBBs estão afastadas desde que a cantora visitou a casa da influencer em Goiânia.

De acordo com pessoas próximas, Rafa Kalimann não gostou do fato de Martins, que foi diagnosticada com coronavírus quando chegou em Belo Horizonte, ter tido contato com seus pais.

Para a contratada da Globo, a atitude da amiga foi desrespeitosa, já que ela acabou colocando seus pais em risco pela exposição ao vírus.

Gabi foi procurada para falar sobre o assunto. “Da minha parte não existiu nada e a minha amizade com ela continua a mesma. Tenho um carinho enorme por ela“, afirmou ela.

“Assim que o diagnóstico foi confirmado pelo exame de sangue, imediatamente entrei em contato e conversei com ela para pedir desculpas, porque nunca seria minha intenção (expor Rafa e família ao coronavírus)“, completou.

Uma amiga de Kalimann resolveu se envolver na polêmica e contou outra versão da briga. “A Gabi só esqueceu de contar a história toda, né? Tipo a parte que ela apareceu do nada sem ser convidada e também como a Rafa ficou sabendo de terceiros que a Gabi estava com Covid“, disse Nayara Marra.

