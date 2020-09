Ex-BBB Gabi Martins muda visual e exibe transformação

Gabi Martins causou no Instagram na semana passada ao surgir mais loira do que nunca. Em um vídeo em que aparece com o cabelo em um tom mais escuro de loiro e na altura dos ombros, a ex-BBB colocou uma transição da imagem e mostrou seu novo visual.

Após mostrar os fios bem longos e super loiros, a cantora quis saber a opinião dos fãs. “Gostaram da minha transformação? Comentem”, legendou.

“Maravilhosa“, comentou uma seguidora. “Perfeita“, disse outra. “Está linda demais“, elogiou mais uma. “Ficou perfeita“, garantiu uma fã.

A mudança já estava sendo anunciada por Gabi Martins desde algumas horas antes de ser postado o resultado atual. Na rede social, ela mostrou como estava o cabelo e contou: “Boa tardeeee, bbs. Vem novidade aí”.

Em outra postagem, a ex-sister colocou uma montagem com as três cores de cabelo que já teve. “É com VOCÊS! Ruiva , morena ou loira? A cor com mais comentários eu vou pintar meu cabelo”, disse.