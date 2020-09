Ex-BBBs Gabi Martins e Gizelly Bicalho fazem dancinha na praia e anunciam parceria

A ex-BBBs Gabi Martins e Gizelly Bicalho se encontraram em uma praia e surpreenderam os seus seguidores nas redes sociais ao surgirem fazendo uma dancinha. No vídeo publicado no Instagram da cantora, elas aparecem vestidas com os mesmos biquínis de oncinha e fazendo uma coreografia.

“Nossa amizade cresceu muito aqui fora! Eu amo você e amei esse reencontro! Gibi! Depois de trabalhar a gente se diverte!“, escreveu Gabi na legenda da publicação, sem revelar detalhes de qual seria o projeto no qual as duas estariam envolvidas.

Nos comentários, os fãs das ex-sisters não pouparam elogios às participantes da 20ª edição do reality da Globo. “Maravilhosas! Amo meu Gibi“, declarou uma seguidora. “Que amizade linda! Amo vocês“, afirmou outra. “Estou impressionada com o corpão da Gizelly“, apontou uma terceira.

O clique ao lado da colega de confinamento foi um dos primeiros trabalhos feito por Gizelly após se submeter a uma cirurgia para tirar um nódulo dos seios na última semana.

Nos Stories do Instagram, ela deu detalhes da situação. “Gente, há mais ou menos duas semanas eu procurei o meu cirurgião plástico, porque eu estava sentindo muita queimação na região do peito e dor. Eu já estava sentindo há algum tempo e estava enrolando pra ir“, iniciou.

Em seguida, ela contou que essa não é a primeira vez que passa pela situação: “Com 13, 14 anos, eu tive o meu primeiro nódulo. Eu já tirei duas vezes, operei com 16 anos, depois apareceu de novo, só que dessa vez eu senti diferente, porque queimava e doía, aí eu fui nele pra ver se era alguma coisa do silicone“.

Orientada a realizar os exames anualmente, por conta do histórico familiar, a morena lamentou não ter seguido a orientação dos médicos.

“Ele pediu para eu fazer ultrassom, porque desde que eu operei, a radiologista que eu fui falou: ‘Gizelly, por conta do seu histórico, faça uma vez ao ano pelo menos’, e eu não tinha feito esse ano, e desde que eu operei, há 3 anos, eu nunca mais fiz’“, disse.

