Ex de Bianca Andrade, Diogo Melim assume namoro com famosa

Diogo Melim, ex-namorado de Bianca Andrade, decidiu colocar a fila para andar. O cantor assumiu, nesta terça-feira (1º), o namoro com a youtuber Nanda Caroll, que tem mais de 2 milhões de inscritos em seu canal.

Pelo Instagram, o integrante da banda Melim postou uma foto em que aparece aos beijos com a amada no aniversário dela e se declarou.

“Não é sobre a intensidade dos teus olhos, não só. Mas pela tua forma de ver beleza em tudo. Por me inspirar poesias lindas com teu jeito alegre. Por se preocupar com os bichinhos. Pela sua risada exagerada que me faz rir e pelo teu estoque de piadas que deixaria qualquer tio no chinelo”, iniciou o famoso.

“Por ser a minha parceira sniper matadora do free fire. Pela sua paciência e maturidade sinistra. Por deixar de lado a imensidão da sua cama, pra dormir comigo agarradinho no canto. Por ser uma mulher incrível, irmã e filha de dar orgulho”, acrescentou Diogo Melim.

O cantor ainda escreveu: “Pela responsabilidade no trabalho, por ser criativa e foda em tudo o que faz. Por pensar sempre nos outros primeiro e por tratar todas as pessoas da mesma forma, com respeito. Não é sobre amar você, não só. Mas sobre amar quem você é. Dizem que sempre fica um pouco do perfume na mão de quem cuida das flores, deve ser esse então o motivo do seu cheiro doce. Te amo. Feliz aniversário, bebê”.

Diogo e a ex-BBB, cabe lembrar, enfrentaram uma crise no namoro enquanto a empresária estava dentro do BBB 20. Isso porque, durante uma das festas, Bianca Andrade deixou claro que desejava ficar com Guilherme Napolitano. Quando foi eliminada, eles conversaram, mas não colocaram o namoro adiante.