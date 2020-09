Ex-Disney diz que ela e irmã foram rejeitadas para capa de revista por serem negras · .

Protagonistas de sucessos da Disney como a série Irmã ao Quadrado (1994-1999) e a sequência de filmes Twitches: Bruxinhas Gêmeas (2005 e 2007), Tia Mowry e sua irmã gêmea, Tamera Mowry, foram rejeitadas para a capa de uma revista teen no passado apenas por causa da cor da pele. “Nos disseram que não podíamos estar na capa dela porque éramos negras, e [a revista] não seria comprada”, revelou Tia.

Aos 42 anos, a artista contou em entrevista ao Entertainment Online que sentia que a justificativa dada pela produção da revista, cujo nome não foi revelado, era falsa, mas que não conseguiu apontar o dedo para a discriminação na época.

“Nunca esquecerei aquilo. Nunca vou esquecer onde estive. E eu gostaria de ter me manifestado. Eu gostaria de ter dito algo na hora. Eu gostaria de ter tido a coragem de falar e dizer que aquilo não estava certo”, confessou a estrela, sem especificar a data do ocorrido.

Mãe de duas crianças junto com o ator Cory Hardrict, Mowry declarou que se preocupa muito com a autoestima de Cree, de nove anos, e Cairo, de dois. “Sei o que é a sensação de alguém te desvalorizar e não quero que meus filhos nunca, nunca, nunca sintam isso”, afirmou a ex-estrela da Disney.

Além de Irmã ao Quadrado e os filmes Twitches, grandes produções no Disney Channel, as atrizes gêmeas protagonizaram um reality show chamado Tia & Tamera, de 2011 a 2013, que foi exibido no canal da TV paga norte-americana Style Network.

