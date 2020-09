Ex-Malhação, Pablo Morais investe em carreira musical e lança álbum

Pablo Morais, que ficou conhecido na televisão após a série Suburbia, exibida pela Globo em 2012, e por Malhação – Viva a Diferença, de 2017, segue atualmente em duas carreiras: a de ator e a de cantor.

Aos 27 anos, o artista criou agora na quarentena seu novo projeto, o disco Rock Santo. Segundo o jornal Extra, o álbum é composto por dez faixas, todas escritas por ele.

De acordo com o cantor, o disco, que foi feito por ele e por amigos, é “para que pudessem continuar a criar, mesmo num momento onde tudo parou“. Saindo de um gênero mais underground, Pablo levou as canções para uma pegada mais pop.

Sobre as inspirações para as músicas, a equipe de Morais contou que veio da “infância na periferia de Goiânia, como no sistema falho em que vivemos, onde a falta de representatividade das periferias dentro da indústria da arte é uma realidade, e na sua jornada e experiências vividas no Rio de Janeiro“.

O álbum, que foi lançado nas plataformas digitais na última sexta-feira (4), traz faixas como: Passa o beck, Mundo demodê e Cê não liga mais para mim. A última citada, inclusive, teve o clipe gravado na casa do artista.

Confira: