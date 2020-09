Ex-marido de Perlla choca ao revelar que cantora estava vendendo nudes

Cássio Castilhol, ex-esposo de Perlla, abriu o jogo sobre um acontecimento que aconteceu pouco antes da separação com funkeira. Em conversa com o youtuber Bruno de Simone, o cantor ainda revelou que o casamento começou a desandar depois que ele descobriu que a esposa estava vendendo nudes.

A venda estava sendo feita pela cantora em um aplicativo de lives monetizadas chamado Bigo, empresa em que os dois eram sócios, depois de abrirem uma agência que recrutava mulheres para criar conteúdos de entretenimento ao vivo para o app. No papo, o artista explicou que, além de Perlla ser agente na plataforma, ela também trabalhava produzindo conteúdo.

Foi então que Cássio começou a perceber um comportamento estranho vindo da cantora: “Comecei a ver que eu chegava perto dela e ela baixava a luz do WhatsApp, ficava do lado de fora 20 minutos no telefone e ela não suporta ligação. Comecei a ver que os ganhos dela fazendo live aumentavam cada vez mais”.

“Lembrei que, quando ela fazia live pelo telefone, abria o WhatsApp pelo Ipad. E foi aí que eu peguei o Ipad dela e descobri que ela estava negociando com um cara. O print termina assim: ‘tá ok, meu bem. Não faço isso nem dentro de casa, tá? Olha a moral que eu tô te dando. Então faz o pagamento aí que eu abro live só pra você‘”, disparou.

Castilhol ainda deixou claro que o objetivo da plataforma não é essa: “Como todo trabalho, tem o caminho curto, que você pode conseguir uma graninha a mais e chegar mais rápido. Esse trabalho é assim: o suporte (usuários do app) chama as meninas no direct e diz para as meninas assim: ‘olha, eu te dou tanto pra você me mandar os seus seios. Tem outros que pedem a foto da parte de baixo ou vídeo da menina se masturbando. Esse é o caminho obscuro da Bigo. […] E a Bigo não permite isso, porque se eles descobrem, eles cortam. Não pode ter nem decote na live. Isso tudo é um caminho obscuro que tem por trás”.

Na sequência, o músico foi questionado pelo youtuber se Perlla estaria fazendo o mesmo que “prostituição digital”. “A palavra é forte, mas é isso. Não tem outra palavra pra resumir o que rola ali dentro”, disparou o ex-esposo da funkeira.

“A gente sabe quem ganha trabalhando da forma da Bigo e quem ganha por fora. Isso (vender nudes) não podia chegar até mim, porque eu iria ter que despedir. Se eu compactuasse com isso poderia até perder o contrato da minha agência”, explicou.