Ex-namorada de Eduardo Costa está em A Fazenda 2020, diz jornalista

Seguindo as pistas dadas por Marcos Mion no Tik Tok, o jornalista Leo Dias acredita ter matado a charada sobre um nome inédito entre os confinados de A Fazenda 2020: Victória Villamarin, ex-namorada de Eduardo Costa.

Na rede social, o apresentador contou que uma das peoas escolhidas para fazer parte do confinamento atende pelos requisitos de modelo e bailarina é ex-namorada de um cantor sertanejo famoso e tanto o seu nome quanto sobrenome começam com a mesma letra. Bingo!

Victoria é ex de Eduardo Costa. Os dois viveram um romance até maio do ano passado. As notícias do término dizem que a história terminou de modo saudável, porém, o ex-casal, mesmo tendo “sentimentos fortes”, mostra que parece que não foi tão fácil assim.

Ela também já teve sua passagem por outros programas na Record, como integrante do corpo de baile do programa de Rodrigo Faro. Leo disse ainda que a estudante de arquitetura recebeu ameaças de morte quando assumiu o relacionamento com Clayton Lemos, que era amigo íntimo e afilhado de Eduardo Costa.

As coações foram recebidas através de áudios enviados pelo WhatsApp, nos quais também ameaçavam pessoas próximas à ela. Victória também acusou o irmão do músico de ameaçá-la com fotos intimidadoras no Stories do Instagram, como uma que aparece segurando uma arma e com a frase: “Se queres paz, prepara-te para a guerra”.

Em defesa do irmão na época, Eduardo Costa afirmou que o irmão nunca a ameaçou e que o parente tinha sido vítima de ação de bandidos que teriam clonado o celular dele.