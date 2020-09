Ex-One Direction, Harry Styles voltará ao cinema em filme de atriz de House · .

Harry Styles, que chegou ao estrelato após fazer parte do grupo musical One Direction, foi confirmado no elenco de Don’t Worry Darling (Não se Preocupe, Querida), novo filme dirigido por Olivia Wilde (atriz de House). É a primeira vez que o astro integra o elenco de um longa-metragem desde Dunkirk (2017), que marcou a sua estreia nos cinemas.

Styles chega para substituir o ator Shia LaBeouf, que precisou deixar a produção por conflitos de agenda. Ele terá a companhia de Chris Pine (Mulher-Maravilha) e Florence Pugh, indicada ao Oscar 2020 de melhor atriz coadjuvante por seu trabalho em Adoráveis Mulheres (2019).

Poucos detalhes foram divulgados sobre a sinopse do filme. Sabe-se apenas que a trama será centrada em uma comunidade utópica localizada na Califórnia dos anos 1950. Katie Silberman é a encarregada do roteiro.

O nome de Olivia Wilde está em alta em Hollywood após o sucesso de Fora de Série (2019), também escrito por Katie. Além de Don’t Worry Darling, ela comandará um filme sobre uma heroína do universo do Homem-Aranha nos cinemas. Segundo fontes do site Deadline, a produção será uma aventura solo da Mulher-Aranha.

