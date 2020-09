Ex-peões como Gretchen e Nicole Bahls aparecerão em A Fazenda 2020

A ansiedade do público sobre A Fazenda 2020 aumenta a cada dia mais, visto que a décima segunda temporada do reality show já estreia no dia 8 de setembro e promete trazer 20 novos participantes para o confinamento rural em Itapecerica da Serra (SP). O número de participantes já é recorde e o número de famosos envolvidos aumentará.

De acordo com Fefito, a produção do reality irá trazer ex-peões numa ação mantida em segredo, até mesmo para a equipe da atração. Os nomes sondados são: Lucas Viana (campeão da 12ª temporada), Rafael Ilha (campeão da 11ª temporada), Nadja Pessoa (11ª temporada), Nicole Bahls e Gretchen (ambas da 5ª temporada).

Ainda com informações da coluna, nenhum desses cinco ficarão confinados na sede com outros participantes. A aposta principal é que os ex-participantes de edições anteriores possam estar em chamadas, feitas no local de confinamento e veiculadas na Record, para promover A Fazenda.

De qualquer modo, este não poderão se juntar aos 20 famosos aspirantes ao prêmio milionário, pelo seguinte fato de que nenhum deles passou pelo isolamento obrigatório — de 14 dias — no hotel. A medida preventiva visa evitar que os peões sejam infectados pela Covid-19 — e nem a transmitam — e que todos entrem sem o novo vírus.

Tem também o fato de que Gretchen se casará no dia 30 de setembro e que nem está em São Paulo, depois de gravar uma publicidade misteriosa. Os outros quatro também têm compromissos a cumprir nas próximas semanas.