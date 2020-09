Ex-VJ da MTV insinua que foi barrado por Zeca Camargo na Band

O ex-VJ da MTV Felipe Solari chamou a atenção dos seus seguidores, nesta quarta-feira (2), ao soltar um desabafo intrigante. Em rede social, o famoso acabou insinuando que foi rejeitado pela Band após a chegada de Zeca Camargo à emissora.

Segundo o youtuber, ele teria feito testes e passado em todos eles para comandar um reality show sobre bartenders na emissora paulista. Porém, no final, Felipe Solari acabou não sendo contratado.

Sem citar nomes, no Twitter, ele desabafou e, em seguida, apagou a mensagem compartilhada. “Fiz muitos testes para apresentar um reality show, a chefia da empresa mudou, um novo diretor chegou, e o programa já foi entregue pra alguém da ‘turma’”, disparou o ex-VJ da MTV, que deu a entender que haveria uma “panelinha” nos bastidores da produção.

“Nenhuma novidade nesse meio sórdido que é a TV”, lamentou. Há alguns dias, porém, o colunista Fefito, do UOL, revelou que Marina Person seria a apresentadora da atração da Band.

De acordo com o ., Felipe Solari já estava acertado para estrelar o reality, mas o novo diretor artístico acabou dando um ponto final na negociação.

Fontes afirmaram para a publicação que Zeca Camargo colocou Marina, que também é ex-apresentadora da MTV e já contratada, para apresentar o novo programa da emissora. A assessoria do canal disse não ter conhecimento sobre uma possível negociação do ex-VJ com a Band.