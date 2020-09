Ex-Zorra, Dani Valente comemora formação em Nutrição nos Estados Unidos

Além de atriz e roteirista, Dani Valente agora também tem a certificação de Nutricionista Holística, conquistada nos Estados Unidos, onde vive com o marido e a filha desde 2015. A novidade foi compartilhada no Instagram da famosa, que está muito feliz com a conquista.

“Quero compartilhar com vocês que agora sou uma nutricionista holística certificada! Estou muito feliz, pois agora vou poder ajudar pessoas não somente com a minha experiência pessoal, mas também como profissional“, disse ela na legenda da imagem em que exibia seu certificado.

Nos comentários, não faltaram felicitações à moça. “Parabéns. Tenha muito sucesso nesse novo caminho. Se tiver dicas de alimentação saudável, sem muito custo, ficaremos felizes e agradecidos. Nesse momento de crise, é muito difícil de manter“, ponderou uma admiradora.

“Que máximo, Dani. Parabéns“, celebrou um rapaz. “Eu quero uma consulta. Parabéns, linda“, declarou outra.

Daniele, vale lembrar, começou a atuar na série Confissões de Adolescente (1995), a mesma que revelou Deborah Secco.

Há cinco anos, ela decidiu se mudar para Los Angeles, nos Estados Unidos, com o marido, o apresentador Christiano Cochrane, herdeiro de Marília Gabriela. Os dois são pais de Valentina.

Confira: