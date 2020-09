Exercício de gestão de tempo para estudantes

Você se pega correndo para estudar matérias atrasadas? Percebe que o tempo passa e você ainda não aprendeu os conteúdos necessários? Procrastina muito? Então falta aí uma pitada de organização do seu tempo.

Este exercício fácil o ajudará a identificar as tarefas ou hábitos que ocupam o seu tempo longe dos estudos e a desenvolver hábitos mais saudáveis para alcançar as metas.

Manter o controle do seu tempo

O primeiro objetivo deste exercício é fazer com que você pense em como gasta seu tempo . Por exemplo, quanto tempo você acha que passa ao celular por semana? A verdade pode te surpreender.

Primeiro, faça uma lista de atividades que consomem muito tempo:

No smartphone

Comendo

Cochilando

Ouvindo música

Descansando

Assistindo TV

Jogar jogos / navegar na web

Passando o tempo com a família

Dever de casa

Em seguida, anote um tempo estimado para cada um. Registre a quantidade de tempo que você acha que dedica a cada uma dessas atividades por dia ou semana.

Faça um cronograma

Usando sua lista de atividades, crie um cronograma com cinco colunas.

Mantenha essa espécie de gráfico em mãos o tempo todo por cinco dias e controle todo o tempo que você gasta em cada atividade. Isso pode ser difícil às vezes, pois você provavelmente passa muito tempo indo rapidamente de uma atividade para outra ou fazendo duas de uma vez.

Por exemplo, você pode assistir TV e comer ao mesmo tempo. Basta registrar a atividade como uma ou outra. Este é um exercício, não uma punição ou um projeto de ciências. Não se pressione!

Avalie

Logo após controlar seu tempo por mais ou menos uma semana, dê uma olhada em seu cronograma. Você conseguiu chegar às suas estimativas?

Se você é como a maioria das pessoas, pode ficar chocado ao ver quanto tempo gasta fazendo coisas que são improdutivas.

A hora do estudo vem em último lugar? Se sim, você é normal, pois é isso que ocorre com a maioria dos estudantes. Na verdade, há muitas coisas que devem levar mais tempo do que o estudo de uma matéria, como o tempo da família.

Entretanto, certamente existem algumas áreas problemáticas que você também pode identificar. Você passa quatro horas por noite assistindo TV ou então jogando videogame, por exemplo?

Você certamente merece seu tempo de lazer. Mas, para ter uma vida saudável e produtiva, precisa ter um bom equilíbrio em todos os âmbitos.

Defina novas metas

Ao controlar o seu tempo, você pode descobrir que gasta algum tempo com coisas supérfluas ou, simplesmente, nada.

Examine seu cronograma de atividades e determine as áreas que você pode almejar para melhorias. Em seguida, reinicie o processo com uma nova lista.

Faça novas estimativas de tempo para cada tarefa ou atividade. Estabeleça metas para você mesmo, permitindo mais tempo de estudo e menos tempo para um de seus pontos fracos, como redes sociais, por exemplo.

Você logo verá que o mero ato de pensar sobre como você gasta seu tempo trará uma mudança em seus hábitos.

