Exército abre matrículas com 480 vagas para colégios militares em 2020

Foi divulgado um novo edital para admissão aos Colégios Militares em vários estados. O concurso Exército visa o ingresso de alunos de ensino fundamental e médio, com um total de 480 vagas.

As vagas são oferecidas para ingresso em Rio de Janeiro, Porto Alegre, Fortaleza, Manaus, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Curitiba, Juiz de Fora, Campo Grande, Santa Maria, Belém e São Paulo.

Do quantitativo de vagas, 400 serão para para admissão no 6º ano do Ensino Fundamental e 80 para o 1º ano do Ensino Médio.

Requisitos

ser brasileiro;

ter concluído ou estar cursando: para o 6º ano do fundamental – o 5º ano do Ensino Fundamental; ou

para o 1º ano do médio – o 9º ano do Ensino Fundamental.

para o 1º ano do médio – o 9º ano do Ensino Fundamental. estar enquadrado nos seguintes limites de idade:

para o 6º ano do fundamental – ter menos de 13 anos em 1º de janeiro do ano da matrícula e completar 10 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula.

para o 1º ano do médio – ter menos de 18 anos em 1º de janeiro do ano da matrícula ou completar 14 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula.

para o 6º ano do fundamental – ter menos de 13 anos em 1º de janeiro do ano da matrícula e completar 10 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula. para o 1º ano do médio – ter menos de 18 anos em 1º de janeiro do ano da matrícula ou completar 14 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula. não ter sido excluído disciplinarmente de qualquer colégio militar;

ser portador de documento oficial de identificação com foto recente, com o máximo de dois anos de expedição; e

ser portador de documento oficial de comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

Vagas concurso Colégio Militar 2020

Tabela de vagas por CM:

Região 6º ano (EF) 1º ano (EM) Brasília DF 25 10 Belo Horizonte MG 35 15 Curitiba PR 30 5 Campo Grande MS 10 – Fortaleza CE 40 10 Juiz de Fora MG 30 – Manaus AM 25 10 Porto Alegre RS 35 5 Recife PE 30 – Rio de Janeiro RJ 40 10 Salvador BA 25 – Santa Maria RS 25 10 São Paulo SP 20 – Belém PA 30 5

Você Pode Gostar Também:

Inscrição Concurso Colégio Militar 2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 08 de setembro e 02 de outubro de 2020, no site de cada um dos CM ou então presencialmente, em uma das unidades, cujos endereços constam no anexo de vagas do edital de abertura.

A taxa de inscrição do certame custa R$95,00. Os candidatos poderão solicitar isenção de 8 a 16 de setembro, com os resultados no dia 17, de forma virtual.

Provas Concurso Colégio Militar 2020

Os candidatos inscritos no concurso por meio de Exames Intelectuais (EI) que serão compostos por provas objetivas de múltipla escolha. As avaliações serão aplicadas nos dias 17 e 18 de outubro.

De acordo com o cronograma, no dia 17 serão aplicadas provas para ambos os anos (6º do EF e 1º do EM). O dia 18 é uma data alternativa, ou seja, a depender do número de inscritos, a primeira data será reservada apenas para o Ensino Médio.

O exame vai contar com 12 questões de Língua Portuguesa e 12 de Matemática, totalizando 24 questões. O programa já foi divulgado pela organização militar responsável.

Os aprovados ainda passarão por revisão médica e odontológica, de caráter eliminatório; e comprovação dos requisitos biográficos dos candidatos, de caráter eliminatório.