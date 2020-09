Fã tatua rosto de ex-BBB Flayslane, que reage surpresa

A ex-BBB Flayslane ganhou uma super homenagem de uma fã. No Twitter, uma jovem, chamada Bruna Lopes, compartilhou que fez no braço uma tatuagem com o rosto da cantora. Para completar o desenho, a garota ainda escreveu a famosa frase que a ex-sister falou no BBB 2020: “Eu não gosto de ignorância não, viu?”.

“Espero que goste, ainda está cicatrizando aos poucos. Amo muito você, admiro muito quem você é. Meu carinho todinho nessa tatuagem. Beijão para você, perfeitinha”, disse a fã da cantora.

Ao ver a declaração da seguidora, Flayslane reagiu: “Tô surtando, princesa, mas tu é [sic] doida, hein, bicha? Contigo pra sempre. Obrigada por me eternizar na sua vida”.

Algumas pessoas observadoras ainda notaram que o desenho do rosto de Flay se assemelha mais ao dela antes das cirurgias que fez. Quando viu esses questionamentos, a fã da ex-BBB disparou: “Quis tatuar assim, beleza?”.

Para quem não sabe, mesmo com a pandemia do coronavírus, Flay, pouco tempo depois de ter saído do reality, fez alguns procedimentos estéticos, como rinoplastia, preenchimento labial e aplicação de botox.

To surtandoooo princesaaaaa, mas tu é doida heim bicha? Contigo pra sempre ❤️ obrigada por me eternizar na sua vida https://t.co/iFJTLuDGnj — FLAY (@flaayoficial) September 7, 2020