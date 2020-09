Fábio Assunção mostra corpo musculoso e recebe elogios de famosos

Fábio Assunção teve alguns problemas com álcool e drogas, mas deu a volta por cima como ninguém. O galã perdeu quase 28 quilos, depois da ajuda de um famoso preparador físico e da mudança de hábitos, agora passando a exibir um corpo musculoso.

Exibindo sua boa forma, os olhos azuis e sua barba vistosa, o ator brincou com a falta do que falar na legenda da publicação do Instagram: “Não tenho o que escrever. Por isso, essa foto vai sem legenda mesmo. Então, isso que estou escrevendo, mesmo parecendo legenda, não deve ser tratada como tal, é apenas a não-legenda para explicar a ausência de uma”.

“Por outro lado, contudo e afins, para não ficar sem nada, deixo um singelo emoji que assume agora o lugar desse vazio, não devendo ser olhado como emoji, pois não é!! Resumindo, o emoji deixa de ser emoji e passa a ser uma quase legenda. Caraca, esqueci do emoji”, continuou Fábio, filosofando e fazendo graça.

O multitalentoso Otaviano Costa captou a mensagem: “E sabe o que é legal? É que deu pra sacar toda sua não-legenda. Continue, irmão”. O humorista Gustavo Mendes caprichou nos elogios: “Ídolo! Obrigado por ser ‘motivação viva’ pra quem te ama, como eu, a melhorar, crescer e seguir sempre”.

O cantor Tico Santa Cruz exaltou Fábio Assunção: “Bom te ver bem assim irmão”. João Vicente de Castro foi mais sucinto do que o próprio nome na mensagem: “Gato”. O político David Miranda declarou-se: “Te amo Fabinho”. Viviane Araújo felicitou o colega de profissão: “Parabéns Fábio”.

Confira: