Fabiula Nascimento revela medo de voltar ao trabalho na Globo

Fabiula Nascimento foi um dos nomes confirmados para os episódios especiais de Sob Pressão com o coronavírus como tema central. Em entrevista ao Saia Justa, no GNT, a atriz confessou que enfrentou crise de ansiedade durante a quarentena e não escondeu o medo com a volta ao trabalho na Globo.

“Vou até o Projac gravar, com todos os protocolos, [após] milhões de reuniões e cuidados, mas é apavorante”, admitiu a companheira de Emílio Dantas. “A pandemia tá aí e ela não vai embora tão cedo, a gente sabe. Novas maneiras de você conduzir o seu dia. Por mais que venha uma vacina, eu acho que a máscara veio para ficar”, avaliou.

Para as apresentadoras Astrid Fontenelle, Pitty, Gaby Amarantos e Mônica Martelli, Fabiula refletiu e disse que “que a gente não pode paralisar” pelo medo. “Ter [o medo] eu acho muito saudável porque se a gente não tem medo das coisas, a gente se arrebenta”, declarou.

“Tenho medo sim, acho normal ter medo”, confidenciou. “Estou voltando ao trabalho com todos os protocolos. Se me garantem, se eu me garanto, sou organizada, vou sair do meu trabalho e vou direto para a minha casa, eu não vou comprometer os meus colegas”, pontuou a famosa.

No auge da pandemia, Nascimento sofreu ansiedade quando precisou ir ao dentista. “Foi bem complicado. A princípio, esse pânico normal e natural que a gente tem que ter muito cuidado com todos os protocolos. Ainda mais com o dentista, que vai colocar a mão na sua boca. Passa um filme na sua cabeça de possibilidades negativas que podem acontecer, mas você sabe que aquela pessoa está preparada para te cuidar”, disse.

Confira:

‘E é apavorante, porque a pandemia está ai e ela não vai embora tão cedo’ @fabiunascimento fala sobre o medo de sair de casa #SaiaJustaNoGNT pic.twitter.com/8ZRb9LuhEb — Canal GNT em 🏠 (@canalgnt) September 3, 2020