Facebook ameaça bloquear compartilhamento de notícias na Austrália

A divisão australiana do Facebook está ameaçando impedir o compartilhamento e a visualização de notícias na rede social pela população local, caso uma legislação atualmente em debate seja aprovada.

A afirmação veio por meio de uma carta publicada pelo gerente do Facebook na divisão regional da Austrália e Nova Zelândia, Will Easton. “Assumindo que o projeto vire uma lei, nós vamos relutantemente parar de permitir que pessoas e divulgadores da Austrália compartilhem notícias locais e internacionais no Facebook e no Instagram. Essa não é a nossa primeira escolha — é a nossa última. Mas essa é a única forma de protestar contra um resultado que desafia a lógica e vai ferir, não ajudar, o balanço de longo prazo entre o setor de mídia e notícias na Austrália”, diz o comunicado.

O Facebook ainda ressalta que também apoia organizações jornalísticas, especialmente jornais regionais, e já realizou diversos investimentos voluntariamente. Porém, obrigar a rede social a fazer pagamentos é considerado “contraproducente”.

Relembre o caso

O governo australiano atualmente debate a respeito de um projeto de lei que pode obrigar Google e Facebook a pagarem uma taxa para “usar” notícias locais — ou seja, para que usuários compartilhem e a plataforma permita a visualização desses conteúdos.

A Google também se mostrou contrária à decisão e já lançou uma carta aberta na página inicial do buscador no país para alertar a população e mostrar o seu ponto de vista.