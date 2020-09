Facebook e Instagram testam ferramenta para sincronizar Stories

O Instagram quer implementar uma nova funcionalidade para permitir que seus usuários vejam os Stories diretamente no Facebook. Atualmente, essa opção ainda está em fase de testes e apenas um número limitado de usuários pode acessá-la.

Em uma declaração ao consultor de mídias sociais, Matt Navarra, um porta-voz do Facebook garantiu que a novidade respeita todas as políticas de privacidade. Dessa forma, os Stories serão visíveis apenas para usuários que já te seguem no Instagram e decidiram ativar a funcionalidade.

Apesar de as empresas terem divulgado poucos detalhes sobre o assunto, ao que parece, a novidade também vai respeitar decisões prévias, como o bloqueio de perfis e o impedindo para visualizar Stories.

Segundo as informações compartilhadas por Matt Navarra no Twitter, ao fim do teste, as empresas vão receber feedbacks dos usuários que tiveram acesso antecipado à funcionalidade.

Maior Integração das plataformas

Unsplash/Reprodução

A novidade reflete o esforço para integrar as plataformas, o que também foi notado logo após o lançamento do recurso Facebook Stories, quando o Instagram passou a incentivar que seus usuários compartilhassem os posts rápidos na rede social de Mark Zuckerberg. A diferença agora é que, com a funcionalidade, esses posts vão aparecer automaticamente no Facebook.

Desde então, essa aproximação tem sido gradual. No mês passado, por exemplo, o Facebook Messenger começou a ser unificado ao chat do Instagram. Em um futuro próximo, o WhatsApp e SMS também serão adicionados à lista.

O que achou desta novidade? Você gostaria de assistir os Stories do Instagram diretamente do Facebook? Compartilhe a sua opinião conosco através dos comentários abaixo!