Facebook integra Messenger e Instagram para negócios em app

O Facebook lançou recentemente uma nova solução para pequenos negócios que integra três aplicativos da empresa em apenas um sistema. Chamada de Facebook Business Suite, a ferramenta permite controlar Facebook, Instagram e Messenger em apenas uma interface.

De acordo com a empresa de Mark Zuckerberg, o objetivo da ferramenta é facilitar a vida de quem possui um negócio e atua nos três aplicativos. O Facebook Business Suite conta com uma caixa de notificações conjunta e permite facilmente receber alertas e responder mensagens ou comentários em qualquer uma das plataformas.

O Facebook Business Suite traz uma caixa de entrada única para Messenger e InstagramFonte: Facebook

Além de integrar notificações e mensagens, a solução permite fazer publicações no Facebook e Instagram facilmente. Segundo os responsáveis pela tecnologia, o objetivo é expandir o alcance do produto futuramente e também integrar o WhatsApp na interface.

O app também vem com ferramentas analíticas, que podem ser úteis para os empresários mapearem o crescimento e encontrarem oportunidades. O Facebook classificou a novidade como um “investimento de longo prazo” e que visa manter o Facebook e Instagram acessíveis para negócios de diferentes tipos e tamanhos.

A ferramenta permite realizar publicações no Facebook e Instagram facilmenteFonte: Facebook

O aplicativo conta com uma versão para desktop e também pode ser utilizado em smartphones. A edição para computadores será oferecida por meio do site do Facebook para Negócios, enquanto a interface para celulares estará disponível no app de Gerenciamento de Páginas, para Android e iOS.

De acordo com a companhia de Mark Zuckerberg, o programa será liberado inicialmente para pequenos negócios, mas se tornará um padrão para o gerenciamento de empresas dentro dos aplicativos da rede social. O uso da novidade está disponível globalmente a partir de hoje e será expandido até o ano que vem.

A companhia também já anunciou que trará integrações profundas entre Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp para os consumidores finais. A empresa de Mark Zuckerberg até começou a unificar as mensagens dos aplicativos, mas a ideia gera preocupações para órgãos antitruste.