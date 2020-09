Eliza (Marina Ruy Barbosa) será envolvida no jogo de sedução de Arthur (Fabio Assunção) em Totalmente Demais. A modelo e o agente se reaproximarão antes de uma viagem dela para Paris, e o clima esquentará durante uma dança na casa dele. O ex-casal será flagrado por Cida (Guida Vianna), que criticará a postura da ruivinha. “É muito facinha”, falará.

Eliza terá a oportunidade de alavancar sua carreira internacional nos próximos capítulos da novela das sete da Globo. A modelo receberá a notícia de que foi convidada para passar uma temporada em Paris. O playboy oferecerá aulas para a ruiva saber se comportar nos eventos sociais na Europa, e ela aceitará.

A essa altura da trama, ela já terá reatado seu namoro com Jonatas (Felipe Simas), que aceitará o namoro à distância para apoiar o salto na carreira da amada.

Arthur aproveitará as aulas para se aproximar e tentar reconquistar a ex-namorada. Em uma das lições, eles praticarão como se estivessem jantando em um bistrô francês, e o playboy sedutor a tirará para dançar no meio da sala de seu apartamento.

Ao perceber que está começando a rolar um clima, Eliza lembrará que a relação entre eles é estritamente profissional, mas Arthur não deixará passar a oportunidade de soltar uma de suas cantadas. “Nós somos ou fomos, mais que isso. Quando eu danço com você, lembro de outras que a gente dançou junto, você não?”, perguntará.

A ruivinha ficará mexida com a investida, mas bem no momento eles serão interrompidos por Cida. “Você já aceitou dançar com o seu Arthur? Mas é muito facinha”, dirá a empregada, deixando Eliza sem graça.

A modelo encerrará a aula, mas a dança provocará uma crise em seu namoro com Jonatas. Ele ficará sabendo da reaproximação da menina com Arthur e reagirá furioso com ela. Eliza tentará de tudo para fazer as pazes com o namorado, mas ele não cederá e decidirá terminar de vez o namoro.

A Globo reprisa a história desde que teve de paralisar as gravações de Salve-se Quem Puder devido à pandemia do coronavírus. O . traz diariamente o resumo do capítulo do folhetim, além de spoilers do que vai rolar na trama de Rosane Svartman e Paulo Halm.

