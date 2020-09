Fagner e Avelar são expulsos, Palmeiras vence Corinthians no 1º clássico da Neo Química Arena e mergulha rival na crise

O Timão viu Fagner ser expulso ao cometer pênalti claro ainda na 1ª etapa, e ainda teve Danilo Avelar levando cartão vermelho no 2º tempo. A derrota aumenta a pressão em cima do técnico Tiago Nunes, que segue balançando.

Já o Verdão segue invicto há 13 partidas, e ganha um dérbi contra o maior rival pela 1ª vez desde 9 de setembro de 2018.

Em campo, o Corinthians começou melhor a partida, dando o primeiro susto com Otero: em um chutaço de fora da área, o gringo acertou o travessão de Weverton.

Após este lance, porém, o Palmeiras aos poucos se ajeitou em campo e passou a encaixar ótimos contra-ataques, criando chance atrás de chance.

Em uma dessas puxadas, veio o lance que mudou a partida.

Aos 43, Luiz Adriano enfiou para Wesley, que saiu na cara de Cássio e foi abafado pelo goleiro. No rebote, Lucas Lima bateu para o gol e Fágner colocou a mão para impedir.

O árbitro Leandro Pedro Vuaden não teve dúvida: pênalti para o Verdão e cartão vermelho direto para o lateral alvinegro.

