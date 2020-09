Fahrenheit irá ganhar edição especial de 15 anos para o PS4

Para comemorar o 15º aniversário de Fahrenheit, também conhecido como Indigo Prophecy, a Quantic Dream confirmou que irá lançar uma edição comemorativa para o PlayStation 4 recheada de bônus, conteúdos extras e itens de colecionador. O título, lançado em 2005 para PS2, Xbox e PC, foi um marco na história da desenvolvedora, dando início a sua série de jogos interativos focados na narrativa.

Em parceria com a Meridiem Games, a Quantic Dream anunciou que Fahrenheit irá ganhar uma edição exclusiva contendo um conjunto de adesivos, um artbook com artes conceituais e informações sobre o jogo, uma carta de agradecimento e um box lindo da versão de PlayStation 4. No momento, o jogo só estará disponível para ser comprado nos territórios europeu e australiano, sem data prevista para chegar nos Estados Unidos ou resto do planeta.

(Fonte: Quantic Dream/Divulgação)Fonte: Push Square

Assim como em Beyond Two Souls, Heavy Rain e Detroit: Become Human, Fahrenheit traz uma história densa e profunda determinada pelas ações do jogador, que irá controlar Lucas Kane enquanto foge da polícia após ser identificado em uma cena de crime. Dessa forma, o protagonista será o responsável por investigar uma série de assassinatos para limpar seu nome, ao mesmo tempo que vê a cidade sendo tomada por uma poderosa força sobrenatural.

A edição especial de Fahrenheit será vendida por € 29,99 e £ 24,99 (aproximadamente R$ 194 e R$ 97,66, em conversão direta).

Ansiosos para a possível chegada da versão comemorativa de 15 anos em terras americanas?