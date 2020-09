Fake GPS | 5 razões para usar localização falsa no celular

Recursos baseados na localização por GPS em smartphones às vezes representam uma forma de limitar o alcance a algumas vantagens dentro de aplicativos. No entanto, você pode simular a localização usando um GPS fake, facilmente encontrado na Play Store, para expandir o leque de recursos em vários softwares conhecidos, de jogos a apps de redes sociais.

O que é necessário

Para simular sua localização, como se você estivesse em outro lugar, é necessário ter dois aplicativos instalados e ativos: uma VPN e um GPS fake. Você pode encontrá-los facilmente com uma busca rápida na Play Store. Contudo, vale prestar a atenção nas avaliações e nos comentários dos usuários, a fim de atestar o bom funcionamento dos apps.

Simular a localização no smartphone pode trazer ótimas vanatgens.Fonte: Pixabay/Reprodução

Após instalar os apps e ativá-los no celular, você poderá aproveitar algumas vantagens em aplicativos que já possui. Veja alguns exemplos:

1. Evolua mais rápido no Pokémon Go

Simular sua localização no Pokémon Go vai te permitir encontrar vários novos monstrinhos sem sair do lugar! E esse é apenas um exemplo de jogo que usa o GPS, mas há vários em que a simulação da localização oferece vantagens, como o Mobile Legends e o Jurassic World Alive.

2. Amplie seu círculo de namoro

A maioria dos apps de relacionamento usa a localização do GPS para exibir possíveis parceiros que moram perto de você. Isso limita suas possibilidades de encontrar um (a) namorado (a).

Ao simular sua localização, vários novos parceiros vão aparecer no app, disponíveis para contato.

3. Engane seus seguidores no Instagram

A simulação de localização no Instagram permite enganar seus seguidores, já que você poderá fazer check-ins em lugares que não visitou de verdade.

4. Pare de ser rastreado

Ao simular sua localização no celular, você também engana os apps que usam essa informação para gerar anúncios segmentados.

5. Desbloqueie a atualização do seu Android

Em algumas situações, as atualizações e recursos para o Android são liberadas somente em alguns países. Você pode simular sua localização, a fim de enganar o sistema e se tornar um dos agraciados com novas funcionalidades.