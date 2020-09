Fall Guys dará skin ultra rara de unicórnio para os jogadores

Na quinta-feira passada, a conta oficial de Fall Guys: Ultimate Knockout no Twitter anunciou que, dentro das próximas semanas, o game dará uma versão ultra rara da skin de unicórnio para todos os seus jogadores. A novidade é uma forma de agradecimento a todos que não desistiram do jogo durante os problemas com os trapaceiros. Confira a publicação abaixo:

Thank you Fall Guys community for sticking with us while we yeeted the cheaters

As a reward for believing in us…

In the next few weeks, we’ll be gifting you all an U L T R A rare alternate version of the Unicorn costume ??

Now it’s time to believe in…

T W I N K L Y C O R N pic.twitter.com/eVEytHdprG

— Fall Guys ?? (@FallGuysGame) September 17, 2020