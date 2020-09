FarmVille para Facebook será encerrado em 31 de dezembro

O Facebook anunciou que não será mais compatível com games construídos em Flash a partir do dia 31 de dezembro. O encerramento dá fim à uma vastidão de jogos clássicos da rede social, incluindo o tão amado FarmVille.

“O fim da vida útil do Flash está chegando rapidamente”, justifica o Facebook em uma publicação no seu blog oficial. A rede social optou por fazer grandes mudanças no Gameroom e jogos da web no Facebook; nesse processo, finalizar o suporte para o Adobe Flash Player, seguindo a tendência de demais sites e navegadores.

Com isso, o tão conhecido FarmVille chega ao fim. O game se tornou viral nos primeiros anos do Facebook e chegou a gerar mais de US$ 1 bilhão em lucro. Seu lançamento em 2009 foi estrondoso: o game alcançou a marca de 10 milhões de jogadores diários em menos de dois meses; alcançando o ápice ao atingir o marco de 30 milhões de acessos únicos diariamente.

Zynga/Reprodução

Ainda que bem sucedido, o modelo de negócios adotado pelo FarmVille foi alvo de duras críticas durante sua atividade. Usuários eram incentivados constantemente a desembolsar dinheiro real para garantir benefícios estéticos ou funcionais às “fazendas”, numa aplicação análoga ao “pay-to-win” tão criticado em games tradicionais.

O título não foi o único com este mesmo modelo e logo se tornou uma franquia que chegaria posteriormente ao mobile; contudo, os games subsequentes não chegaram nem perto da ascensão meteórica do FarmVille original. Ainda assim, a desenvolvedora Zynga segue esperançosa na criação de novos games de gerenciamento de fazendas virtuais e promete novidades no próximo FarmVille 3, que será lançado em breve.

Eternos fãs do game poderão fazer suas últimas compras no app até o dia 17 de novembro, último dia que o sistema de pagamento estará online. Depois disso, o game continuará disponível até o dia 31 de dezembro, quando o Flash será descartado da lista de compatibilidade do Facebook.

“Quaisquer créditos restantes que você tenha durante este período devem ser usados antes de 31 de dezembro de 2020. Também estamos trabalhando em atividades divertidas no jogo a serem anunciadas em breve, destinadas a tornar o seu tempo restante com FarmVille ainda mais agradável”, comentou a Zynga.

Em tom nostálgico, relembre uma das análises feitas aqui no TecMundo sobre o que levou FarmVille ao sucesso absoluto.