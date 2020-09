Fãs de Biel acusam Jojo de assédio e fazem campanha por expulsão · .

Os fãs de Biel não estão nada felizes com a campanha para que o funkeiro seja expulso de A Fazenda 12. Nas redes sociais, o público que o defende também exige a saída de Jojo Todynho após suas investidas contra JP Gadêlha durante a festa que ocorreu na madrugada deste sábado (12). Na ocasião, a cantora, além de tentar beijá-lo, forçou o rosto do bombeiro contra seus seios. O argumento é de que também houve assédio por parte dela.

Em vídeo que mostra o ocorrido, a funkeira puxa o rosto de Gadêlha para que ele retribua o beijo. Ela afirma que “todos estão esperando” pelo momento. Aos risos, o rapaz leva a situação como brincadeira

As atitudes de Jojo na festa não foram as únicas que chamaram a atenção do público que acompanha o reality show. Na quarta-feira (9), tanto a cantora quanto Biel tocaram as partes íntimas do ex-participante do The Circle Brasil, da Netflix. Os defensores do fukeiro também estão usando esse exemplo para que a Record tome a decisão de expulsá-la.

A campanha contra Biel começou após a cena em que o cantor abaixa a calça de Lucas Cartolouco e deixa o bumbum do jornalista à mostra. O público considerou que houve assédio na ocasião. O . entrou em contato com a Record, que ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.

No Twitter, as pessoas que desejam a expulsão da cantora estão utilizando a hashtag #JojoExpulsa para promover a campanha e divulgar vídeos que comprovam as atitudes exageradas de Jojo.

O BEIJO DA EDIÇÃO, TÁ TODO MUNDO ESPERANDO pic.twitter.com/aJVGf20aUv

— Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) September 12, 2020

Sua mandioca é boa? pic.twitter.com/cnBnEk90kK

— Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) September 9, 2020

Eu vendo a Tag #BielExpulso e não vendo nenhuma Tag com #JojoExpulsa Assédio vem dos dois lados, não tem sexo, gênero ou identidade para isso.

O maior problema da internet é essa militância seletiva. https://t.co/gLqEkTwjLB

— VITÃO (@resenhacabral) September 12, 2020

po, já que ceis são #BielExpulso, vcs sao #JojoExpulsa tbm né? 🤔🤔

ao meu ver, é tudo brincadeira entre amigos (todas situações ali), e se nem a pessoa ficou incomodada, pq vcs ficam tanto? pic.twitter.com/vHen2hXrWv

— xandão (@xandssz) September 12, 2020

Cadê a TAG #JojoExpulsa ? Ou mulher tem passe livre pra assediar#BielExpulso pic.twitter.com/rhQkiV58zE

— Mario 🍺🎩 (@CheckPrior) September 12, 2020

