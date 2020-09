Fãs detonam Marina Ruy Barbosa por cobrar quase mil reais em blusa de sua marca · .

Em julho, Marina Ruy Barbosa lançou sua marca de roupas, a Ginger, e se lançou no mercado da moda com vendas online. Nesta semana, a ruiva anunciou uma segunda leva de suas peças e passou a ser criticada pelos preços do catálogo. Uma blusa de tricô da grife custa R$ 997, e seus fãs a detonaram nas redes sociais.

“Jesus, o tricô veio da Grécia? Sei lá. Caraca, um tricô por mil reais. O que tem de diferente? Tecido de ouro?”, exclamou Beatriz Maximiano no Instagram da loja.

“Um calor insuportável e a Marina lançando blusão de tricô na marca dela (risos). Bem, pelo preço, quem for comprar, claramente, pode usar no inverno no exterior porque R$ 900 não é mole não”, reclamou Rita Zanarino no Twitter.

“Um salário mínimo uma blusa da loja da Marina e eu tenho que ter empatia? Mulher, a gente está em crise”, opinou Clara Andarade no microblog. Outros seguidores perceberam que o perfil da loja apagou algumas opiniões negativas sobre as roupas. “Decepcionante uma marca que apaga os comentários”, reclamou Ariane Boldt.

Marina Ruy Barbosa: blusa de tricô à venda por R$ 997 na loja online da atriz (Foto: Reprodução/Ginger)

Em seu Instagram, a atriz divulgou a peça polêmica em um ensaio fotográfico. “O privilégio de dar close com o novo tricô da Ginger antes de todo mundo. Lança amanhã̃, às 10h e eu vim aqui dar spoiler para vocês”, avisou ela nesta sexta (11).

No perfil da coleção, há a descrição do produto, considerado brega por alguns internautas. “Seu comprimento mais alongado é versátil e possibilita ser usado como blusa ou vestido, a transformando em uma peça coringa. Os punhos, barra e gola são canelados, dando um acabamento sofisticado. O modelo ainda vem com uma opção de ombreira removível”, diz o anúncio.

Disposta a divulgar sua marca, Marina aparecerá com o blusão colorido no Altas Horas, da Globo, deste sábado (12). Foi com a peça que ela gravou a entrevista com Serginho Groisman em que falou sobre sua Eliza de Totalmente Demais.

Para o apresentador, a atriz relembrou o encontro com Felipe Simas. “A gente se conheceu no teste do personagem Jonatas. Quando eu entrei em cena junto com o Felipe, na hora, eu senti que não tinha como ele não ser o Jonatas da Eliza. Foi uma conexão. Ali nasceu a hashtag Joniza”, entregou.

Veja publicações de Marina Ruy Barbosa sobre o blusão polêmico:





Ver essa foto no Instagram TRICOT PLAY 🎾 A peça mescla as cores dos moletons Prefácio, que agora podem ser encontradas em uma única peça. Com inspiração no universo das artes, fonte inesgotável de referências, a estampa apresenta uma geometria fluida e delicadeza nos contornos – a blusa é feita em Jacquard, uma técnica com padronagens complexas de entrelaçamento, sem recortes. De modelagem ampla, o tricot é perfeito para todos os tipos de corpo – homens e mulheres. Seu comprimento mais alongado é versátil e possibilita ser usado como blusa ou vestido, a transformando em uma peça coringa. Os punhos, barra e gola são canelados, dando um acabamento sofisticado. O modelo ainda vem com uma opção de ombreira removível, que pode ser usada conforme a composição do look ou estilo 🙂 Já disponível online: www.shopginger.com.br #GINGERPLAY Uma publicação compartilhada por GINGER (@shopginger) em 11 de Set, 2020 às 2:44 PDT

Confira comentários sobre os preços das roupas de Marina Ruy Barbosa:

Um calor insuportável e a Marina Ruy Barbosa lançando um blusão de tricot na marca dela hahahah

Bem, pelo preço quem for comprar claramente pode usar no inverno no exterior, pq 900 bozos não é mole não kkkkkkkk

— Rita Zanarino (@riihzanarino) September 11, 2020

um casaco na loja da marina ruy barbosa é quase 1000 conto pqppppppp scr

— dudu vinny 💐 (@dudsdograu) September 11, 2020

Linda as roupas da marca da Marina Ruy Barbosa Pena que custa um rim ={

— mulher de 1,84 m (@mariei_) August 2, 2020

Um calor insuportável e a Marina Ruy Barbosa lançando um blusão de tricot na marca dela hahahah

Bem, pelo preço quem for comprar claramente pode usar no inverno no exterior, pq 900 bozos não é mole não kkkkkkkk

— Rita Zanarino (@riihzanarino) September 11, 2020

um salário mínimo uma blusa da loja da marina ruy barbosa, eu tenho q ter empatia? mulher a gente tá em crise

— clara (@clarandradeg) September 11, 2020

© 2020 . | Proibida a reprodução