Fãs viralizam cena de Wagner Moura esculachando Bebel em novela da Globo

Enquanto as novelas atuais estão em período de “quarentena”, várias tramas antigas da Globo estão virando pauta nas redes sociais. Nesta semana, por exemplo, o assunto foi Wagner Moura e a personagem de Camila Pitanga em Paraíso Tropical.

O folhetim foi ao ar em 2007, no horário nobre, e contava com cenas consideradas pelos internautas como icônicas, por conta dos constantes “esculachos” que o vilão dava na garota de programa, chegando a chamá-la de “cachorra”.

O nome do galã chegou a ser um dos mais comentados do Twitter e muita gente disse até que era apaixonada pelo jeito bruto do personagem. “Wagner Moura falando ‘sua cachorra’ é minha orientação sexual”, brincou um antigo telespectador.

“Amava esses dois! Inclusive poderiam reprisar”, apontou mais um. “Às vezes no silêncio da noite eu me pego pensando no Wagner Moura de terno falando ‘eu pago o triplo, sua cachorra’”, comentou outra fã.

“O pessoal do Twitter é sensacional, amo quando eles desenterram essas coisas”, disparou ainda outra. “Se o Wagner Moura me chamasse de cachorra assim, eu passava o resto da vida latindo. Au au”, brincou a blogueira Rainha Matos.

Confira: