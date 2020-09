Fase final de Amor de Mãe: Álvaro arma sequestro de Sandro

Álvaro (Irandhir Santos), o grande vilão de Amor de Mãe, vai se envolver em mais um crime. O ambicioso empresário vai, juntamente com um comparsa, armar o sequestro de Sandro (Humberto Carrão).

De acordo com a coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, os detalhes da cena, que serão exibidas na segunda fase da novela de Manuela Dias, são mantidos sob sigilo pela Globo.

Irandhir Santos já está confinado em um hotel no Rio de Janeiro para gravar a nova temporada do folhetim. O ator mora em Recife e viaja para o Rio só para gravar as suas últimas participações na trama das 21h. Os atores estão ocupando um andar inteiro, que foi fechado pela Globo, apenas para o elenco ficar em quarentena antes das gravações.

Desde o início da retomada dos trabalhos da produção, grandes cenas de ação e perseguição foram realizadas; dentre elas, a morte de Marconi (Douglas Silva). O bandido vai fugir da prisão e depois sequestrar Sandro, seu grande amigo; ele acaba encurralado pela polícia e morto.

A segunda fase de Amor de Mãe vai contar apenas com 23 episódios no retorno, apenas em 2021. Além do confinamento de toda a equipe da novela, os atores terão que fazer a própria maquiagem e tomar outros cuidados para evitar o contágio do novo coronavírus.