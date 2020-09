Fátima Bernardes chora ao vivo com homenagem do filho que está em Paris · .

Fátima Bernardes não conteve a emoção e chorou ao vivo no Encontro desta quinta-feira (17). A apresentadora da Globo, que faz aniversário hoje, recebeu uma homenagem do filho Vinícius, que está morando em Paris, na França, e não conseguiu parabenizá-la pessoalmente. “Agora foi maldade”, disse ela, enxugando uma lágrima que escorreu no rosto.

Após assistir a uma montagem das gafes que já cometeu ao longo dos oito anos da atração matinal, a jornalista foi surpreendida com o recado do jovem.

“Mãe, este ano não tive como te dar um beijo de manhã, nem preparar algo para mais tarde, então vim te dar parabéns no meio do programa [risos]. Queria te dizer que te amo, já estou com saudade, mas daqui a pouco a gente está junto de novo. Parabéns e um beijo”, disse ele.

Emocionada, ela retribuiu o beijo do herdeiro e tentou seguir adiante com o programa. “Isso foi maldade, mas tudo bem. Eu vou me levantar e vamos seguir com o intervalo”, afirmou ela, sendo interrompida por André Curvello. O apresentador quis saber mais sobre Vinícius.

“Ele é tímido, né?”, questionou. “É difícil para ele, né? E em 22 anos é a primeira vez que a gente não vai passar juntos”, completou ela.

Vinícius passará dois anos no exterior. Ele é gêmeo de Laura e Beatriz. Os três são frutos do casamento de Fátima Bernardes com William Bonner. Os apresentadores se separaram em 2016.

Confira o recado do jovem:

