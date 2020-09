Fátima Bernardes homenageia Ana Maria Braga e lembra nascimento do Louro José

Ana Maria Braga voltou ao Encontro, da Globo, nesta quinta-feira (3), após passar dias se recuperando de uma pneumonia. A apresentadora revelou que está bem e agradeceu o carinho dos fãs e amigos.

“Foi um susto em vocês e em mim. Já está tudo controlado, tudo ótimo, estou me sentindo muito bem e quero agradecer o carinho de todos. Foi um susto mesmo, mas em tempos de covid, é melhor ter pneumonia”, disse a loira, que ainda recebeu uma homenagem de Fátima Bernardes.

A apresentadora do Mais Você participou do “#TBT do Encontro”, que mostrou um vídeo de Simone no matinal. Em seguida, a cantora, que é amiga de Ana Maria Braga, entrou no programa para fazer uma participação especial.

“Estou tão emocionada que se medir minha pulsação, deve estar a 180”, disse a cantora, depois da pequena apresentação surpresa da veterana.

Em seguida, o Encontro relembrou a chegada de Louro José ao Mais Você. O vídeo resgatado mostrou o personagem sendo tirado de dentro de um ovo pela loira. “Momento épico da televisão brasileira”, brincou Louro José ao vivo.

O nascimento de uma LENDA! 👑🦜 @lourojose vindo ao mundo de touquinha é tudo pra mim #Encontro #TBT pic.twitter.com/H3gdTluLQE — Encontro com Fátima (@EncontroFatima) September 3, 2020