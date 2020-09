Fátima Bernardes lembra foto antiga com irmã e se declara

Fátima Bernardes usou suas redes sociais, no último sábado (05), para prestar uma homenagem, a Vânia Bernardes, sua irmã. Na data na qual se comemorou o Dia do Irmão, a apresentadora fez uma declaração para a parente em um post publicado em seu perfil no Instagram.

“Minha irmã mora longe, bem longe, mas temos a certeza de que podemos contar uma com a outra. Irmão é isso, ter alguém com quem caminhar, seja onde for”, afirmou a líder do Encontro.

Vânia é a irmã mais velha de Fátima Bernardes. Atualmente, ela vive na França, onde reside há mais de 26 anos, e sempre é lembrada com muito carinho pela famosa.

A jornalista também aproveitou a data para postar uma foto de seus três filhos, Beatriz, Laura e Vinícius, assim celebrando a amizade entre os trigêmeos. “E fico feliz em saber que meus filhos também terão sempre um a companhia do outro. Até mesmo quando estiverem longe. Feliz dia do irmão”, comentou a apresentadora.

Recentemente, Vinícius Bonemer, filho de Fátima e Willian Bonner, revelou que vai morar na França. O jovem de apenas 23 anos pretende continuar seus estudos no mesmo país onde justamente a sua tia, Vânia, irmã de Fátima, mora.