Fátima Bernardes surpreende e dá bronca na mãe ao vivo no Encontro

Fátima Bernardes mandou um recado em tom de bronca para a sua própria mãe, Eunice Bernardes, durante o Encontro, da Globo, desta segunda-feira (31). O puxão de orelha aconteceu enquanto a apresentadora discutia sobre afazeres domésticos. Ela, então, revelou que a matriarca não lhe ensinou a arrumar a casa desde pequena.

“Você errou”, afirmou a jornalista, apontando para a câmera em tom de brincadeira. O assunto do programa matinal da Globo comentava sobre a divisão dos afazeres de casa entre homens e mulheres.

Enquanto isso, André Curvello contou que costumava limpava seu quarto, tirava o pó e arrumava a cama quando ainda era criança. A titular da atração abriu o jogo e disse que teve uma realidade bem diferente na infância.

“A minha mãe não me ensinou isso, sabia? Ela que fazia tudo. Ela dizia assim: ‘Você tem que estudar, você tem que estudar…’. E hoje eu vejo que ficava muita coisa para ela. E a gente percebe que tem que dividir”, iniciou, instantes antes de falar diretamente com a genitora.

“Eu me lembro só de cuidar do material escolar. De resto, não fazia mais nada. E acho errado. Mãe, você errou. Tinha que ter me ensinado desde pequenininha”, completou Fátima Bernardes. Curvello, por sua vez, defendeu a mãe da apresentadora: “Não puxa a orelha da dona Eunice, não. Tadinha [risos]”.