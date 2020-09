Fatura de energia da Equatorial agora é paga como boleto bancário

Mudança começou a ser implementada em 18 municípios do estado e irá garantir mais segurança aos clientes, além de ampliar a rede bancária para pagamento

Oferecer mais facilidades de pagamento aos alagoanos. Esse é o objetivo da Equatorial Energia Alagoas com a mudança da fatura de energia para boleto bancário. A partir deste mês de setembro, os clientes de Maceió e de 17 municípios irão receber a conta de luz neste novo formato. Em outubro, a nova modalidade de faturamento estará disponível para todo o estado.

Além de garantir mais segurança, evitando fraudes e pagamentos em duplicidade, haverá uma ampliação dos agentes de arrecadação. A modalidade boleto permitirá que o cliente realize o pagamento da conta de luz em qualquer agência bancária, casa lotérica, correspondentes bancários e bancos digitais, sem a necessidade prévia de convênio com a empresa.

Para receber a fatura de energia no novo formato, é preciso que o cliente tenha o CPF e demais dados atualizados no sistema da Equatorial, pois todo boleto bancário precisa ser registrado na Câmara de Compensação do Banco Central. A atualização cadastral pode ser feita no site https://al.equatorialenergia.com.br/ ou na Central de Atendimento 0800 082 0196. Quem estiver com os dados incompletos, continuará recebendo a fatura no modelo atual até que regularize a situação com a empresa.

“A Equatorial tem investido constantemente em soluções para facilitar a vida dos alagoanos. Com a conta na modalidade boleto, vamos conseguir atender um desejo de nossos clientes que é possibilitar o pagamento no banco de sua preferência, incluindo os bancos digitais. Tudo isso de forma segura. Lembrando que só receberá a conta quem tem os dados completos no sistema. Então convidamos toda população a realizar a atualização cadastral que pode ser feita de maneira cômoda pelo site ou pelo telefone na Central de Atendimento”, esclarece o gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial, Carlos Morais.

Morais explica ainda que como é necessário registrar o boleto, os clientes devem aguardar 24h após o recebimento da fatura para realizar o pagamento ou agendamento.

Mudança na hora de realizar o pagamento

Para quem realiza os pagamentos através de caixa eletrônico, internet banking ou aplicativos do banco, agora é necessário que seja escolhida a opção “Boleto Bancário e/ou de Cobrança” e não mais “convênio conta de água, luz e telefone”. Se o cliente selecionar a opção “ler o código de barras”, o pagamento será processado normalmente, não sendo necessária nenhuma ação adicional.

Já para os alagoanos que costumam fazer os pagamentos da conta de luz por meio de débito automático, na casa lotérica ou agentes arrecadadores, não há nenhuma alteração. Entretanto, se o cliente for informado que houve erro com o código de barras, deve perguntar ao caixa se ele escolheu a opção “Boleto bancário” ou “Boleto de Cobrança” ao invés de “convênio conta de água, luz e telefone”.

Confira abaixo as localidades em que a fatura de energia já começa a ser entregue como boleto bancário:

Anadia, Atalaia, Boca da Mata, Cajueiro, Capela, Chã Preta, Coruripe, Feliz Deserto, Flexeiras, Jequiá da Praia, Maceió, Mar Vermelho, Maribondo, Pilar, Rio Largo, Roteiro, São Miguel dos Campos e Viçosa.

Assessoria de Imprensa da Equatorial Energia Alagoas